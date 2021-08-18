МВД предложило упростить процедуру техосмотра

МВД предложило отказаться от некоторых обязательных проверок на техосмотре. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, ведомство хочет отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе и некоторых других процедур.

По данным МВД, это позволит сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов.

Ранее сообщалось, что в целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс планирует ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО. Под запретом будут фотоэффекты и редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД.

Эксперты при этом считают, что с мошенничеством эти меры не справятся. Как будет контролироваться соблюдение этих требований, в министерстве пока не пояснили.