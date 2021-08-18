На Москву надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер

Московский главк МЧС России объявил экстренное предупреждение о непогоде с 16.00 18 августа до 10.00 19 августа.

По прогнозам синоптиков, местами в столице ожидается очень сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать транспортное средство под деревьями.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг посоветовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды после 16.00, передает ТАСС. Также сотрудникам предприятий общепита необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее синоптик рассказал, что атмосфера в Центральной России может «выстрелить».