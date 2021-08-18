С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом

С марта 2022 года российские кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы и трейлеров перед фильмом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

«С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», — указано в постановлении.

Информация о длительности рекламы и трейлеров будет размещаться в зоне касс. Также там будет размещаться информация о технических данных кинозалов.

«Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения», — дополнили в кабмине.

Также постановлением были расширены права кинотеатров — в частности, по запретам на пронос в кинозалы лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.