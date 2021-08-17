Kaspersky: российские компании могут столкнуться с новым видом мошенничества

Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал в интервью РИА «Новости» о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру от якобы руководителя, которая может появится в России в ближайшее время.

По словам Голованова, аферисты подделывают номер директора компании, звонят бухгалтеру и пытаются убедить его перевести им деньги. Главная трудность в этой схеме — подделка голоса.

«Как его (голос — прим. ред.) сделать? Есть два варианта. Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись», — рассказал эксперт.

Он добавил, что иногда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. При этом намеренно занижается качество передаваемой картинки — чтобы неточности не бросались в глаза.

«гендиректор» будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет», — отметил специалист.

Этот вид мошенничества встречается в основном в Западной Европе, однако осенью 2020 года он появился в Азии. В «Лаборатории Касперского» считают, что в скором времени аферисты могут начать звонить российским бухгалтерам.

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