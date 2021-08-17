На Камчатке спасатели подняли со дна тело шестой жертвы авиакатастрофы

Главное управление МЧС Камчатского крае сообщила на своем сайте, что спасатели достали из вертолета, лежащего на дне Курильского озера, одного погибшего.

«К настоящему моменту на поверхность поднято одно из трех тел, которые находились внутри вертолета. Таким образом, с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю найдены и подняты на поверхность шесть тел», --говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что спасательные работы на месте крушения возобновились во вторник, 17 августа. Днем ранее их приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн руб.: 2 млн руб., которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.