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Захарова назвала шокирующими кадры падения людей с самолета в Афганистане

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео, на котором два человека, зацепившиеся за шасси улетающего самолета, падают на землю.

«Это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», — написала она в Telegram-канале.

15 августа радикальное движение Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

После этого аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о пяти погибших в результате пять человек давки на взлетно-посадочной полосе. Также несколько человек погибли после стрельбы.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.

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События в Афганистане
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