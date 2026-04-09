Такер Карлсон усомнился в победе Вашингтона в объявленном перемирии США и Ирана

Американский журналист Такер Карлсон выразил сомнение в том, что объявленное перемирие США с Ираном свидетельствует о победе Вашингтона. Соответствующее мнение он высказал в последнем видеоролике на своем YouTube-канале.

По словам журналиста, в действительности Соединенные Штаты потерпели поражение в вооруженном конфликте. В частности, Карлсон указал на то, что американскому президенту Дональду Трампу не удалось осуществить смену власти в Исламской Республике.

При этом военные базы США на Ближнем Востоке получили значительный урон, отметил Карлсон. Тем не менее журналист подчеркнул, что военная операция в Иране обходится Вашингтону в сотни миллиардов долларов, а Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В марте глава Белого дома говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

