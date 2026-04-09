Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Такер Карлсон усомнился в победе Вашингтона в объявленном перемирии США и Ирана

Карлсон: объявленное Трампом перемирие с Ираном свидетельствует о поражении США
Alex Brandon/AP

Американский журналист Такер Карлсон выразил сомнение в том, что объявленное перемирие США с Ираном свидетельствует о победе Вашингтона. Соответствующее мнение он высказал в последнем видеоролике на своем YouTube-канале.

По словам журналиста, в действительности Соединенные Штаты потерпели поражение в вооруженном конфликте. В частности, Карлсон указал на то, что американскому президенту Дональду Трампу не удалось осуществить смену власти в Исламской Республике.

При этом военные базы США на Ближнем Востоке получили значительный урон, отметил Карлсон. Тем не менее журналист подчеркнул, что военная операция в Иране обходится Вашингтону в сотни миллиардов долларов, а Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В марте глава Белого дома говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее Вэнс объяснил, в какой ситуации США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!