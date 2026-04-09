В ГД объяснили, что делать при обнаружении чужого кредита

Депутат Свищев: при обнаружении чужого кредита нужно обратиться в полицию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что при обнаружении чужого кредита следует обращаться в полицию или бюро кредитных историй (БКИ).

«Если вы нашли кредит, который не брали, то это тревожный звоночек. Возможно, кто-то воспользовался вашими документами. В таком случае нужно сразу обращаться в бюро кредитных историй с требованием проверить запись и исключить ее из вашей истории, а при подозрении на мошенничество — в полицию», — поделился Свищев.

Гражданину, обнаружившему чужой кредит на свое имя, следует обратиться в банк или микрофинансовую организацию, выдавшую займ, с требованием предоставить подтверждающие оформление документы. Если на документах стоят чужие подписи, это повод обратиться в полицию.

Депутат посоветовал сохранять все копии заявлений и ответов, так как они могут пригодиться в суде.

8 апреля юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Александр Козлов заявил, что закон не предусматривает автоматического прекращения обязательства по кредиту, если он был одобрен при действующем самозапрете.

