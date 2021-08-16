Все больше авиакомпаний объявляют о временном прекращении рейсов в Кабул. Вчера это сделали несколько перевозчиков из Эмиратов, сегодня о приостановке полетов заявила индийская Vistara. Более того, компании отказываются летать не только в Афганистан, но и обходят все воздушное пространство республики в целях безопасности.
Хаос и стрельба в аэропорту Кабула, есть жертвы. LIVE
Несколько человек погибли после стрельбы в аэропорту Кабула. ОНЛАЙН
Ситуация в аэропорту накалилась еще ночью. Судя по видео, афганцы силой проникали на самолеты, эвакуировавшие иностранцев и дипломатов.
US Troops currently trying to control the crowd of civilians that broke through the gates at the airport in Kabul. pic.twitter.com/dtgUpN9FRO— Thenewarea51 (@thenewarea51) August 15, 2021
Кадры происходящего в аэропорту Кабула. Взлетно-посадочная полоса перекрыта афганскими мирными гражданами, которые отчаянно пытаются покинуть страну.
US TROOPS FIRE SHOTS IN AIR AT KABUL AIRPORT #Taliban #KabulFalls #kabulairport #kabulairport #Afganistan #Afghanishtan #AfghanistanBurning pic.twitter.com/fGOFu0hgSp— Tirthankar Das (@tirthaMirrorNow) August 16, 2021
Здравствуйте.
В Кабуле остается тяжелой ситуация после взятия талибами (организация запрещена в России) столицы и бегства официального правительства из страны. Тысячи афганских граждан со вчерашнего вечера и по нынешний час находятся в аэропорту и пытаются покинуть республику. По информации СМИ, американские военные открыли огонь в воздух после того, как афганцы заняли взлетно-посадочную полосу. В сети появляются кадры первых погибших возле аэропорта — США утверждают, что стрельба была предупредительной и не могла никого задеть.