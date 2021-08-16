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Политика

Хаос и стрельба в аэропорту Кабула, есть жертвы. LIVE

Несколько человек погибли после стрельбы в аэропорту Кабула. ОНЛАЙН

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Аэропорт Кабула после прихода талибов* в столицу Афганистана стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о нескольких погибших. «Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.
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10:15

Все больше авиакомпаний объявляют о временном прекращении рейсов в Кабул. Вчера это сделали несколько перевозчиков из Эмиратов, сегодня о приостановке полетов заявила индийская Vistara. Более того, компании отказываются летать не только в Афганистан, но и обходят все воздушное пространство республики в целях безопасности.

10:10

Ситуация в аэропорту накалилась еще ночью. Судя по видео, афганцы силой проникали на самолеты, эвакуировавшие иностранцев и дипломатов.

10:05

Кадры происходящего в аэропорту Кабула. Взлетно-посадочная полоса перекрыта афганскими мирными гражданами, которые отчаянно пытаются покинуть страну.

10:00

Здравствуйте.

В Кабуле остается тяжелой ситуация после взятия талибами (организация запрещена в России) столицы и бегства официального правительства из страны. Тысячи афганских граждан со вчерашнего вечера и по нынешний час находятся в аэропорту и пытаются покинуть республику. По информации СМИ, американские военные открыли огонь в воздух после того, как афганцы заняли взлетно-посадочную полосу. В сети появляются кадры первых погибших возле аэропорта — США утверждают, что стрельба была предупредительной и не могла никого задеть.

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