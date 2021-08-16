Хаос и стрельба в аэропорту Кабула, есть жертвы. LIVE

Здравствуйте.

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Здравствуйте.

В Кабуле остается тяжелой ситуация после взятия талибами (организация запрещена в России) столицы и бегства официального правительства из страны. Тысячи афганских граждан со вчерашнего вечера и по нынешний час находятся в аэропорту и пытаются покинуть республику. По информации СМИ, американские военные открыли огонь в воздух после того, как афганцы заняли взлетно-посадочную полосу. В сети появляются кадры первых погибших возле аэропорта — США утверждают, что стрельба была предупредительной и не могла никого задеть.