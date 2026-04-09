Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик похолодания

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Четверг и пятница станут самыми холодными на этой неделе в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что 9 апреля московский регион останется под влиянием тыловой части циклона, кружащего над районами Средней Волги. Он сформирует облачную и ветреную погоду, вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя и ограничит дневной прогрев. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, в утренние и вечерние часы местами гололедица.

Температура воздуха в Москве не превысит +4°C, в Подмосковье +5°C, что на 3–4°C ниже климатической нормы.

В пятницу прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедица, ночью похолодает до -1°C. Днем ожидается в пределах +3…+5°C.

7 апреля ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что первая весенняя гроза ожидается в Москве в конце апреля. Она отметила, что сейчас гроза невозможна, так как погода слишком холодная.

