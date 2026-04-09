Работодатели начнут проверять россиян в условиях без доступа к ИИ

В 2026 году до 47% работодателей начнут проверять россиян в условиях без доступа к искусственному интеллекту. Работодатели считают, что у сотрудников, которые слишком часто полагаются на нейросети, есть риск снижения критического мышления. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор компании «Стахановец» Дмитрий Исаев.

По его словам, массовое использование генеративного ИИ в рабочих задачах меняет поведение сотрудников: они реже перепроверяют информацию, хуже замечают ошибки и сложнее справляются с задачами, где нет готового шаблона или пошагового алгоритма.

«Когда человек начинает активно использовать генеративный ИИ, его рабочие привычки естественным образом меняются. Это нормально, любой мощный инструмент перестраивает рутину. Но мы видим, что у многих сотрудников снижается частота самостоятельной проверки информации — просто потому, что нейросеть дает ответы в уверенной форме, и доверие к ней растет. В 2026 году компаниям, вероятно, потребуется больше внимания уделять поддержанию навыков самостоятельного анализа, особенно у тех, кто работает с ИИ ежедневно. В таких случаях полезно мягко отслеживать этот процесс и время от времени давать сотрудникам задания, которые сохраняют их способность решать нестандартные задачи без подсказок», — сказал Исаев.

Он отметил, что обычных запретов на использование ИИ во время собеседований уже недостаточно. Кандидаты могут обходить такие ограничения, а простые детекторы не дают полной картины, посетовал эксперт. Поэтому бизнесу нужна более системная оценка когнитивных навыков — способности самостоятельно анализировать данные, замечать неточности и принимать решения без машинных подсказок, считает Исаев.

По данным «Стахановца», у сотрудников, которые используют генеративный ИИ более 73% рабочего времени, чаще фиксируются две проблемы. Во-первых, они медленнее замечают ошибки и склонны воспринимать гладко сформулированные ответы нейросети как достоверные, даже если в них есть неточности, уточнил эксперт. Во-вторых, им труднее решать задачи без готовой структуры, когда нужно самостоятельно выдвигать гипотезы и отсекать неверные варианты, добавил Исаев.

На этом фоне он посоветовал работодателям уже сейчас вводить гибридную систему оценки персонала. Для экспертных и управленческих позиций, где особенно важны самостоятельные решения, предлагается добавлять задания без доступа к ИИ, рекомендовал эксперт. Такие тесты должны проверять, способен ли человек выстраивать рассуждение с нуля, находить ошибки в данных и не полагаться на нейросеть без дополнительной проверки, пояснил Исаев.

По его мнению, компании, которые начнут оценивать устойчивость сотрудников к чрезмерной зависимости от ИИ уже сейчас, получат преимущество на рынке труда в 2026 году. Остальные же рискуют нанимать специалистов, которые эффективны только при постоянной поддержке нейросети, но теряются в ситуациях, где нужно думать самостоятельно, считает Исаев.

Ранее в правительстве назвали число россиян, пользующихся ИИ.