Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ используют дроны на оптоволокне

Боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» ВС РФ с позывным «Голливуд» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют километры оптоволокна для управления дронами в приграничье.

По его словам, в сумском приграничье километры территории опутаны оптоволоконными нитями, их используют как российские войска, так и украинские.

«Все деревья, все поля опутаны этими нитями. Как раз по ним дрон на оптоволокне и перемещается — не подавляется он ни РЭБ (Средства радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru»), ничем. Прямая связь с пультом <...> Обычный оптоволоконный кабель, от чего ушли, к тому и пришли. Раньше это считалось устаревшей технологией, а в итоге самая эффективная технология, потому что ничто его не берет», — пояснил «Голливуд».

5 февраля главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов рассказывал, что в российские войска начал массово поступать новый тяжелый FPV-дрон на оптоволокне «Провод».

По словам Иванова, «Провод» является наиболее массового отгружаемым на данный момент дроном.

Он добавил, что уже сейчас из войск поступает много отзывов, в которых говорится об успешном применении дрона.

