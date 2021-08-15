На западе Москвы неизвестные расстреляли 28-летнего мужчину и скрылись

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины неизвестными на западе Москвы. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, сообщает ТАСС.

По ее словам, тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями было обнаружено в ночь на 15 августа рядом с домами, расположенными на Кутузовском проспекте. Жертвой оказался уроженец Махачкалы Гасен Абдулаев, который пытался скрыться во дворах от нападавших, однако сделать этого ему не удалось.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», — сказала Иванова.

Представитель СК добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят комплекс следственных мероприятий и оперативно-разыскных действий для установления обстоятельств произошедшего.

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