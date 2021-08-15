Депутат Рады заявил, что на Украине укоренилась русофобия

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One заявил, что на Украине укоренилась русофобия, и описал судьбу русского населения в случае перехода Крыма и даже Кубани под контроль Украины.

По мнению народного депутата, некоторая часть населения Украины испытывает ненависть к России и боится примирения двух стран, считая, что отношения между двумя народами должны оставаться плохими даже после «возвращения» Украине Крыма или «присоединения» к ней Кубани.

Ключевыми русофобами в украинской политике Волошин назвал главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, а также других представителей политической элиты.

«Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше», — пояснил Волошин.

Ранее в Крыму заявили, что готовы требовать с Украины возмещение ущерба за разграбление полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.