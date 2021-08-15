В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации против коронавируса 60% сотрудников.

16 июня правительство Москвы объявило об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, работодатели должны до 15 июля привить 60% работников сфер услуг, торговли, общепита и транспорта первым компонентом вакцины (или однокомпонентной прививкой) и до 15 августа — вторым компонентом.

Позднее срок вакцинации первым компонентом был продлен до 22 июля — из-за того, что ряд организаций не представил необходимые данные. Тем не менее, по информации некоторых департаментов мэрии Москвы, среди организаций также отмечались и превышения заданного показателя в 60%.

Например, в общественном транспорте к середине июля полную вакцинацию прошли 74% сотрудников, а в образовании Москвы, к концу срока подачи заявлений — 66%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин исключил тотальную проверку бизнеса на предмет вакцинации 60% сотрудников.