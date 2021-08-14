Путин выразил соболезнования после крушения Бе-200 в Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, которые стали жертвами крушения российского пожарного самолета Бе-200, разбившегося в Турции, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что военнослужащие РФ, члены экипажа Бе-200, совместно с турецкими специалистами принимали участие «в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами» в Турции. По его словам, погибшие «действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг».

«Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — заявил Путин.

Также российский лидер поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к госнаградам посмертно.

Кроме того, Путин отправил телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в которой принес соболезнования родным турецких граждан, находившихся на борту упавшего самолета.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что жертвами разбившегося в Турции российского пожарного самолета Бе-200, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у МЧС России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.