«Мы очень близки»: Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

США близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Посмотрим, что произойдет. Мы хотим заключения сделки, мы заключим сделку, вопрос в том, когда. <...> Мы хотим заключить сделку с Россией, с Украиной, я думаю, мы очень близки», — сказал он.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

26 февраля агентство Bloomberg сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4–5 марта. При этом в администрации президента России не подтвердили информацию журналистов о новой дате встречи.

Ранее Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине.