Президент Natura Siberica ответил на обвинения в рейдерском захвате

Президент Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников. Об этом сообщает Forbes.

По словам Буйлова, с момента смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова совладельцы не давали возможность управленцам, назначенным в рамках наследственного дела, исполнять свои обязанности.

«Нарушая закон, им отказывали в доступе в офис, в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании. Кто здесь рейдеры после этого?» — подчеркнул Буйлов.

Буйлов опроверг информацию о том, что в офис компании были вызваны «бойцы». По его словам, это «внешние помощники», которых пригласили, чтобы посмотреть документы.

Ранее cотрудники компаний «Натура Сиберика» и «Первое Решение» заявили в соцсетях о рейдерском захвате компаний. Они сообщили, что всем, кто работает в удаленном режиме, без уведомления и объяснения причин отключили доступ к компьютерам. Это привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.