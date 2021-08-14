Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Совфеде оценили заявление экс-депутата Рады о снятии с России санкций ЕС 13:20
Под завалом на шахте в Китае находятся 19 человек 13:19
СМИ: первый город по плану Шойгу построят на границе Хакасии и Красноярского... 13:08
Тихонов — о золоте Ашрам: а судьи, работавшие на Играх, сами были... 12:59
В Турции 40 человек погибли в результате наводнений 12:54
Чемпион ОИ из Украины Беленюк дал показания в полиции после расистского скандала... 12:51
На Украине заявили, что Меркель поставит Зеленского перед выбором 12:42
«Реал» прокомментировал информацию о выходе клуба из чемпионата... 12:40
Боевики движения «Талибан*» находятся в 11 км от Кабула 12:32
Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбуром» 12:30

В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом под Владимиром

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
УМВД России по Владимирской области

Водитель автобуса с паломниками, попавшего в ДТП во Владимирской области, нарушил скоростной режим, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.

«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем», — сказала представитель прокуратуры.

Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок. В департаменте здравоохранения региона агентству сообщили, что сейчас в стационаре находятся шесть пострадавших.

Всего по данным УМВД по региону, в автобусе находились 47 человек.

Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел около 03.15 по местному времени (совпадает с мск) на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Боевики движения «Талибан*» находятся в 11 км от Кабула
Тысячи людей лишились света: последствия стихии в Краснодарском крае
Число подтопленных домовладений из-за непогоды на Кубани превысило 1,4 тысячи
Без заучивания билетов: «теория» экзамена на права будет пересмотрена
МВД работает над изменениями билетов экзамена на права
Россия третий день подряд обновляет рекорд по числу смертей от COVID-19
СМИ: первый город по плану Шойгу построят на границе Хакасии и Красноярского края
Дипломат дал «главный» совет Зеленскому перед визитом в США
В Белоруссии заявили, что польские пограничники доставили к границе избитого мигранта
Новости и материалы
В Совфеде оценили заявление экс-депутата Рады о снятии с России санкций ЕС
Под завалом на шахте в Китае находятся 19 человек
Тихонов — о золоте Ашрам: а судьи, работавшие на Играх, сами были гимнастами?
В Турции 40 человек погибли в результате наводнений
Чемпион ОИ из Украины Беленюк дал показания в полиции после расистского скандала
На Украине заявили, что Меркель поставит Зеленского перед выбором
«Реал» прокомментировал информацию о выходе клуба из чемпионата Испании
Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»
Завоевавшая золото ОИ гимнастка Ашрам может завершить карьеру
Рослесхоз: лесные пожары в Якутии не угрожают населенным пунктам
«Барселона» должна 52 млн евро перешедшему в «ПСЖ» Месси
Тренер Ашрам: была уверена, что Аверина станет олимпийской чемпионкой
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды
СК возбудил уголовное дело после убийства женщины в Свиблово
Украинский тренер сравнил инциденты Беленюка и Магучих
Американский инсайдер сообщил, почему клубы НХЛ не хотят видеть Тарасенко в своих командах
Попавший в ДТП во Владимирской области автобус вез паломников
После дня рождения Обамы на Мартас-Винъярд выросла заболеваемость COVID-19
Все новости
«Адекватные люди не начнут читать «Советскую Белоруссию»
Глава Tribuna.com объяснил, почему сайт признали экстремистским
Автобус с паломниками врезался в фуру
Восемь человек госпитализированы после ДТП под Владимиром
«Вали в Африку!» Украинского чемпиона Игр оскорбили на расовой почве
Олимпийского чемпиона Беленюка обвинили в нелюбви к Украине
Цены на заправках, валютные кредиты и дело против ритейла: 10 главных экономических событий недели
Что произошло в российской экономике на уходящей неделе
Все повторяется: на Кубань придут ливни и шквалистый ветер
Вильфанд рассказал об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
«Сеют раздор»: США отнесли Россию, Китай и Иран к угрозам
Посол Антонов ответил на обвинения США во «вмешательстве»
«Проект меня оглушил»: как советские ученые не допустили поворота рек
35 лет назад Политбюро ЦК КПСС отказалось от поворота сибирских рек
Мотивация, действие, триггер: как приложения манипулируют нами
Разработчик раскрыл секрет приложений, вызывающих привыкание
Караоке, обжорство, k-pop: чем китайская молодежь раздражает власти
Как власти Китая перевоспитывают молодых людей
Лицом не вышел: что привело к массовому расстрелу в Плимуте — и при чем тут движение Black pill
В чем смысл движения Black pill, участником которого был убийца из Плимута
Большая вода на Юге России. Где проходит эвакуация
В Краснодарском крае эвакуировали около тысячи детей из-за подтоплений
Трагедия в Воронеже: установлено место в автобусе, где произошел взрыв
Власти уточнили число пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже
Холли Берри — 55
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях