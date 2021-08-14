В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом под Владимиром

Водитель автобуса с паломниками, попавшего в ДТП во Владимирской области, нарушил скоростной режим, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.

«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем», — сказала представитель прокуратуры.

Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок. В департаменте здравоохранения региона агентству сообщили, что сейчас в стационаре находятся шесть пострадавших.

Всего по данным УМВД по региону, в автобусе находились 47 человек.

Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел около 03.15 по местному времени (совпадает с мск) на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.