Задержанный после взрыва в больнице главврач просил построить вторую кислородную линию

Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в Минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики», — рассказали в Минздраве Республики Северная Осетия-Алания.

В публикации отмечается, что запросы о необходимости выделить 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии поступили 7 и 8 июля. В ведомстве подчеркнули, что запрос был оперативно рассмотрен и поддержан.

В Минздраве подчеркнули, что Плиев сообщил и о необходимости выделить финансовые средства для аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов и инфузоматов.

Ранее не менее девяти человек погибли в результате порыва трубы, поставлявшей кислород больным, в больнице скорой помощи во Владикавказе.