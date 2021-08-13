Пожар начался в доходном доме Афремова 1906 года постройки в Москве

Доходный дом Афремова 1906 года постройки загорелся на Садовой-Спасской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 кв. м. Жители одного из подъездов эвакуированы», — сказал он.

Дом Афремова — здание, построенное в 1904—1905 годах архитектором О. О. Шишковским. Является памятником архитектуры и одним из первых московских «небоскребов» начала XX века.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

«Невская мануфактура» является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.