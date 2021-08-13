Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский арбитр Карасев поделился эмоциями от работы на Суперкубке УЕФА 23:43
Движение «Талибан*» обещало не подвергать опасности иностранных дипломатов 23:43
Устроивший дебош на борту самолета россиянин попал на видео 23:29
Президент клуба «Легион-Динамо» оценил шансы Хабиба выйти на поле... 23:23
Женщина случайно подстрелила своего друга во время игры с котом 23:07
Ливни, град и смерчи ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни 23:04
Телеведущая Скабеева назвала закономерным нападение на победителя ОИ Беленюка 22:52
Траньков — о транс-персонах в фигурном катании: ничего страшного не... 22:37
Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию 22:36
СМИ подсчитали пенсию Меркель после отставки 22:19

Пожар начался в доходном доме Афремова 1906 года постройки в Москве

close
100%
@ llara_che1968/Instagram

Доходный дом Афремова 1906 года постройки загорелся на Садовой-Спасской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 кв. м. Жители одного из подъездов эвакуированы», — сказал он.

Дом Афремова — здание, построенное в 1904—1905 годах архитектором О. О. Шишковским. Является памятником архитектуры и одним из первых московских «небоскребов» начала XX века.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

«Невская мануфактура» является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
Трагедия в Воронеже: установлено место в автобусе, где произошел взрыв
Власти уточнили число пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже
Захват «бабушки Агафьи»: что происходит в Natura Siberica
Представитель бывшей жены Андрея Трубникова рассказал подробности конфликта в Natura Siberica
Около тысячи детей эвакуированы из лагерей на Кубани из-за ливней
США начали переброску дополнительных войск в Кабул
В NASA не верят, что просверлить дыру в «Союзе» мог американский астронавт
В Росстате рассказали о росте ВВП России
Новости и материалы
Российский арбитр Карасев поделился эмоциями от работы на Суперкубке УЕФА
Движение «Талибан*» обещало не подвергать опасности иностранных дипломатов
Устроивший дебош на борту самолета россиянин попал на видео
Президент клуба «Легион-Динамо» оценил шансы Хабиба выйти на поле в Кубке России
Женщина случайно подстрелила своего друга во время игры с котом
Ливни, град и смерчи ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни
Телеведущая Скабеева назвала закономерным нападение на победителя ОИ Беленюка
Траньков — о транс-персонах в фигурном катании: ничего страшного не случится
Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию
СМИ подсчитали пенсию Меркель после отставки
Победители Олимпиады из Москвы получат по 4 млн рублей по решению Собянина
Генсек ООН призвал «Талибан*» немедленно прекратить наступление
Александр Емельяненко считает, что он во всех аспектах был сильнее Федора
Руководство «Миннесоты» рассматривает вариант с обменом Капризова
У россиянина выявили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»
В «Би-би-си» ответили на отказ России продлевать визу журналистке Саре Рейнсфорд
Отец Влашича рассказал о желании сына уйти из ЦСКА
В проекте реформ РПЛ идет речь об отмене лимита на легионеров
Все новости
Киргизский автопром нацелился на Россию
Первый киргизский автомобиль завезут в Россию через Белоруссию
Шутка – не преступление: стендаперы поддержали Идрака Мирзализаде
Михаил Шац, Данила Поперечный и другие выразили поддержку арестованному Мирзализаде
«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение
Не успевшие оправиться после июньского потопа жители Керчи просят власти о помощи
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
«О. Мой. Бог. Это же фильм»: как кинематограф влияет на вакцинацию
СМИ: некоторые американцы отказывались от вакцинации из-за фильма «Я — легенда»
Белые в США могут стать меньшинством в течение 10 лет. К чему это приведет
Эксперт предрек США гражданскую войну из-за снижения численности белого населения
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
«Уничтожим врага прежде, чем он нас увидит»
Атомные авианосцы ВМС США получат «авиационное крыло будущего»
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва автобуса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях