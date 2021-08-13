Авиакомпания извинилась за издевательства над мальчиком-аутистом во время теста на COVID-19

Ирландская авиакомпания - лоукостер Ryanair принесла официальные извинения семье 12-летнего Каллума Холлингсуорта за принесенный ему дискомфорт из-за насильственного забора теста на COVID-19, сообщает Daily Mail.

12-летнего мальчика, страдающего аутизмом и СДВГ, сотрудники авиакомпании в Валенсии заставили сдать тест на COVID-19, несмотря на то, что согласно законодательству, по справке от лечащего врача, определенных людей могут освободить от сдачи теста. Такая справка была и у Каллума Холингсуорта, однако сотрудники ее проигнорировали. Родителям ребенка перед этим сообщили, что прохождение теста является обязательным и без него семью не пустят в самолет, который должен был перевести их домой в Англию.

Тем не менее, в дальнейшем в Ryanair признали свою ошибку.

«Мы сожалеем о вреде, причиненному семье Холлингсуортов. Компания Ryanair действует исключительно в соответствии с нормами ЕС и правительства Британии по предотвращению распространения инфекции, которые постоянно меняются», — заявили в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Ryanair в разгар пандемии требовала носить маски в течение всего полета, но не предоставляла их.