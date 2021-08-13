Тело пассажирки обнаружили на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Тело пассажирки обнаружено в озере Курильское Камчатского края на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.

«Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по уголовному делу следователи проводят допросы потерпевших, работников ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Кроме того, допросили директора ООО «Турист», организовавшего туристическую экскурсию.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее глубоководные аппараты Минобороны России нашли вертолет Ми-8, который рухнул в озеро Курильское на Камчатке.