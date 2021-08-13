В Плимуте мужчина убил шесть человек, включая ребенка и ее мать

В Плимуте мужчина убил шесть человек, включая пятилетнего ребенка и ее мать, сообщает полиция графств Девон и Корнуолл в Facebook.

«Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого <...> Два лица женского пола и двое мужского погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений. Еще одно лицо женского пола, получившее на месте медицинскую помощь, вскоре скончалось в больнице», — сообщили в полиции.

Правоохранители считают, что это нападение не является террористическим и называют его «семейным конфликтом».

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в британском городе Плимут.