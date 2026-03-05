Жители Тюмени сообщили о хлопке в районе нефтезавода

Жители района Антипино в Тюмени сообщили о громком хлопке. Горожане утверждают, что к нефтеперерабатывающему заводу съезжаются экстренные службы, пишет Ura.ru.

Женщина рассказала порталу, что в сторону в сторону предприятия едут автомобили с мигалками. По ее словам, связь и мобильный интернет в районе города не пропали.

Позже информационный центр правительства региона опроверг информацию о чрезвычайном происшествии (ЧП).

«Информация о громких хлопках на одном из предприятий в микрорайоне Антипино города Тюмени не соответствует действительности. Экстренные службы подтверждают спокойную обстановку, предприятие о ЧП не сообщало», — сказано в сообщении.

Минувшей ночью Саратове и Энгельсе произошла «одна из самых массированных атак за все время» — местные жители услышали более 60 взрывов за несколько часов, сообщил Telegram-канал SHOT. Повреждения получили жилые дома и социальные учреждения. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, пострадали три человека. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в небе над Сочи, Сириусом и Анапой произошли многочисленные взрывы.