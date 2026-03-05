Велокурьеров выгонят с тротуаров российских городов по поручению Путина

Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД ограничить проезд курьеров на электровелосипедах по тротуарам российских городов. Предложения на этот счет должны быть готовы к 1 июля 2026 года. На заседании совета по правам человека в декабре президент поделился, что сам ездит за рулем по Москве, и заявил, что курьеры на электровелосипедах и самокатах опасны для граждан.

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча состоялась еще 9 декабря 2025 года, именно на ней был поднят вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов.

Минтрансу России совместно с МВД, при участии СПЧ и Общественной палаты, а также заинтересованных комиссий Госсовета поручено до 1 июля 2026 года подготовить и представить «предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем,

рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам».

Ответственными за выполнение поручения назначены министр транспорта России Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Путин обещал во всем разобраться

Вопрос о проблемах с СИМ на тротуарах подняла на заседании СПЧ 9 декабря 2025 года член совета Марина Ахмедова. Президент в ответ заметил, что понимает обеспокоенность граждан, и пообещал дать соответствующие поручения.

«Мне редко удается погулять по Москве, это правда. Я, может быть, так остро этого не чувствую, но я понимаю, о чем вы говорите.

Я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда по-тихому езжу. И вижу, что происходит с этой доставкой»,

— сказал тогда глава государства.

Он признал обоснованным недовольство граждан курьерами на тротуарах и согласился, что их транспорт опасен. Местные и региональные власти должны с этим разобраться, в том числе с помощью МВД, указал он.

«Конечно, если на вас с достаточно большой скоростью для пешехода в 30-40 км/час несется нечто, упакованное передним лобовым стеклом и какой-то крышей, тяжелое металлическое изделие, оно представляет опасность для граждан», — заявил Путин.

МВД в последние годы фиксировало значительный рост числа ДТП с участием СИМ. Начальник научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что в 2024 году количество аварий с участием самокатов, моноколес, электровелосипедов, гироскутеров и других подобных устройств выросло на 43% по сравнению с 2023-м, а число пострадавших в них увеличилось на 45%, до 4,6 тыс. человек .

Эксплуатация СИМ на тротуарах опасна с точки зрения наездов на пешеходов, которые не могут увернуться от быстро едущего электробайка с грузовым коробом, а вытеснение курьеров на проезжую часть приведет к учащению случаев наездов автомобилей, особенно грузовых, на самих курьеров, объяснял «Газете.Ru» научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Профессор МАДИ Виталий Гаевский обращал внимание, что из-за внесенного в Правила дорожного движения (ПДД) расплывчатого определения СИМ под него подпадает тяжелый электрический двухколесный транспорт, на котором ездят курьеры служб доставки.

Могут приравнять к мопедам

Совещание о возможном ужесточении ПДД для электросамокатов и электровелосипедов было и в правительстве России весной 2025 года. В нем участвовали представители МВД, Минтранса, Минпромторга, дептранса Москвы и кикшеринговых сервисов. Тогда было предложено

приравнять электровелосипеды мощнее 250 Вт к мопедам.

Там же обсуждались обязательное использование шлемов при езде по дорогам, повышение возрастного ценза с 14 до 16 лет, а также запрет на перевозку пассажиров. В законодательство эти изменения пока не внесены.