В Азербайджане увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников Ирана

Число пострадавших при атаке дронов Ирана на Азербайджан возросло до четырех. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на минздрав республики.

«Поступили обращения от четырех человек в связи с атакой иранских беспилотников. Состояние пострадавших стабильно. У двух из них диагностирована черепно-мозговая травма, у двух других - травма спины. В настоящее время каждый из них помещен в соответствующие отделения и продолжает лечение», — сказали в ведомстве.

Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад. Изначально сообщалось о двух раненых.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент и вызвало посла Ирана Моджтаба Дермичилу.

Оборонное ведомство Азербайджана объявило, что произошедшее не останется без ответа. В ведомстве подчеркнули, что не было никакой военной необходимости со стороны Ирана наносить удары по гражданской инфраструктуре республики.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.