Танкер Sonangol Namibe пострадал в результате взрыва у порта в Ираке

Нефтяной танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов пострадал в результате взрыва с левого борта судна. ЧП произошло у иракского порта Хор-эз-Зубайр, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Sonangol Marine Services.

«Экипаж сообщает об утечке воды из балластного танка по левому борту, что указывает на возможное повреждение корпуса, но судно остается устойчивым и благополучно на плаву», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что после того, как небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, раздался громкий взрыв.

В публикации агентства говорится, что у танкера был заключен контракт с иракской государственной нефтяной компанией SOMO. В момент взрыва он направлялся к терминалу, чтобы загрузить очередную партию нефти.

До этого Иран атаковал танкер США в северной части Персидского залива. Утверждается, что судно в данный момент горит.

Ранее взрыв произошел возле танкера у берегов Кувейта.