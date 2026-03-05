Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Танкер Sonangol Namibe пострадал в результате взрыва у порта в Ираке

Reuters: у берегов Ирака пострадал нефтяной танкер Sonangol Namibe
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Нефтяной танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов пострадал в результате взрыва с левого борта судна. ЧП произошло у иракского порта Хор-эз-Зубайр, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Sonangol Marine Services.

«Экипаж сообщает об утечке воды из балластного танка по левому борту, что указывает на возможное повреждение корпуса, но судно остается устойчивым и благополучно на плаву», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что после того, как небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, раздался громкий взрыв.

В публикации агентства говорится, что у танкера был заключен контракт с иракской государственной нефтяной компанией SOMO. В момент взрыва он направлялся к терминалу, чтобы загрузить очередную партию нефти.

До этого Иран атаковал танкер США в северной части Персидского залива. Утверждается, что судно в данный момент горит.

Ранее взрыв произошел возле танкера у берегов Кувейта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!