Пашинян ответил на вопрос об иностранном гражданстве его брата

Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве его брата
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга 5 марта не стал опровергать появившуюся в местных СМИ информацию о том, что его брат Армен Пашинян якобы является гражданином Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, его старший брат во второй половине 1990-х годов, «как и сотни тысяч армянских граждан», эмигрировал из родной страны.

При этом политик не стал отвечать на вопрос журналистов, поручил ли он органам безопасности Армении проверить деятельность родственника на фоне заявлений его сподвижников , называющих «агентами КГБ» людей, поддерживающих связи с РФ.

Пашинян также прокомментировал информацию о возможных планах некоторых пророссийских сил организовать массовый приезд армян из России для участия в парламентских выборах в республике.

Премьер выразил уверенность, что даже в таком случае большинство этих людей проголосует за его правительство, которое, по его словам, стимулирует не отток, а приток населения.

Ранее СМИ сообщили, что Пашинян теряет поддержку со стороны Евросоюза.

 
