Запасы вооружений США оценили максимум на две недели войны в Иране

Военэксперт Подберезкин: у США осталось вооружения на две недели войны в Иране

Длительность конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от военно-технических ресурсов США. На данный момент запасов вооружений хватит на активное участие в конфликте в течение двух недель, тогда как Иран, лучше подготовленный к войне, активно выводит из строя американские установки, объяснил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

У президента США Дональда Трампа есть свой план, который он практически ни с кем не согласовывал, однако его реализация в большей степени зависит от военно-технических ресурсов, пояснил эксперт.

«Главное заключается в том, что Иран к этой войне подготовился, — подчеркнул он. — Каждый день этой войны требует большое количество высокоточных боеприпасов и противоракетного оружия. Оказалось, что Иран может радары эти уничтожить».

В пример он привел недавнее уничтожение противоракетной американской системы THAAD, которая стоит более 1 млрд долларов и используется для гарантии безопасности США и Израиля. Это говорит, что у иранцев есть системы наведения, в то время как Штаты теряют свое преимущество.

«Поэтому расход у боеприпасов у Америки будет очень большой, он вряд ли рассчитан на более чем две недели. Уже ежедневно сокращается арсенал», — считает Подберезкин.

Что касается восполнения запасов, то здесь не все так просто – например, изготовление ракеты Patriot занимает минимум год и обходится недешево. При мобилизации всех ресурсов Вашингтон сможет производить по 30-40 ракет в месяц, но расход уже сегодня слишком велик, что вынудит забирать ракеты у Кореи и Японии, считает эксперт.

«Раньше они били из трех ракет по одной цели, теперь сокращают удары. Их запасов не хватает, они это уже понимают», — заключил специалист.

Напомним, сенат США отклонил инициативу демократов об обязательном одобрении конгресса для ведения боевых действий, Дональд Трамп сохранил возможность самостоятельно принимать решения о дальнейшей военной кампании в Иране. Белый дом не исключил, что США в перспективе могут ввести войска в Иран, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поблагодарил НАТО за поддержку действий США на Ближнем Востоке.