Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Запасы вооружений США оценили максимум на две недели войны в Иране

Военэксперт Подберезкин: у США осталось вооружения на две недели войны в Иране
Carlos Barria/Reuters

Длительность конфликта на Ближнем Востоке напрямую зависит от военно-технических ресурсов США. На данный момент запасов вооружений хватит на активное участие в конфликте в течение двух недель, тогда как Иран, лучше подготовленный к войне, активно выводит из строя американские установки, объяснил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

У президента США Дональда Трампа есть свой план, который он практически ни с кем не согласовывал, однако его реализация в большей степени зависит от военно-технических ресурсов, пояснил эксперт.

«Главное заключается в том, что Иран к этой войне подготовился, — подчеркнул он. — Каждый день этой войны требует большое количество высокоточных боеприпасов и противоракетного оружия. Оказалось, что Иран может радары эти уничтожить».

В пример он привел недавнее уничтожение противоракетной американской системы THAAD, которая стоит более 1 млрд долларов и используется для гарантии безопасности США и Израиля. Это говорит, что у иранцев есть системы наведения, в то время как Штаты теряют свое преимущество.

«Поэтому расход у боеприпасов у Америки будет очень большой, он вряд ли рассчитан на более чем две недели. Уже ежедневно сокращается арсенал», — считает Подберезкин.

Что касается восполнения запасов, то здесь не все так просто – например, изготовление ракеты Patriot занимает минимум год и обходится недешево. При мобилизации всех ресурсов Вашингтон сможет производить по 30-40 ракет в месяц, но расход уже сегодня слишком велик, что вынудит забирать ракеты у Кореи и Японии, считает эксперт.

«Раньше они били из трех ракет по одной цели, теперь сокращают удары. Их запасов не хватает, они это уже понимают», — заключил специалист.

Напомним, сенат США отклонил инициативу демократов об обязательном одобрении конгресса для ведения боевых действий, Дональд Трамп сохранил возможность самостоятельно принимать решения о дальнейшей военной кампании в Иране. Белый дом не исключил, что США в перспективе могут ввести войска в Иран, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поблагодарил НАТО за поддержку действий США на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!