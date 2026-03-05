Размер шрифта
СМИ: Германия оказалась уязвима перед атаками с воздуха

WSJ: Германия оказалась слабо защищена от воздушных атак из-за поставок Украине
Global Look Press

Германия оказалась слабо защищена от потенциальных атак с воздуха, так как отдала большую часть своих противовоздушных и противоракетных систем обороны Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Официальные лица признают, что Берлин перевел большую часть своих оперативных систем на Украину <...> сама Германия оказалась слабо защищена от воздушных атак», — говорится в публикации.

Авторы материалы также сослались на данные разведывательных и оборонных ведомств, согласно которым Китай, Россия и Иран якобы «внимательно следят» за расходами ракет-перехватчиков у стран НАТО.

До этого агентство DPA со ссылкой на источники в немецком кабмине сообщило о намерении правительства ФРГ засекретить информацию о поставках оружия на Украину после трех лет прозрачности. Цель такого решения — создание «стратегической двусмысленности», которая позволит скрыть собственные действия от противника.

Как сообщала глава евродипломатии Кая Каллас, за 2025 год страны ЕС передали Украине вооружения общей стоимостью €27 млрд. Евросоюз также выполнил обязательства поставить 2 млн боеприпасов, добавила она. Каллас отметила, что Европа не намерена «замедляться» в вопросах помощи Украине.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.

 
