Второй российский танкер остановился в Средиземном море

Российский танкер «Арктик Пионер» со сжиженным природным газом остановился в Средиземном море после атаки на другое российское судно — «Арктик Метагаз». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судно, шедшее под флагом России, с 3 марта простаивает вблизи египетского Порт-Саида. Танкер доставил груз в Китай и направлялся обратно. Последний раз сведения о позиции корабля были получены 39 часов назад, 3 марта, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. По последним данным, они направляются в Мурманск.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма. В Минтрансе РФ подчеркнули, что подобные действия не должны оставаться без реакции международного сообщества.

