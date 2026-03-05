Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Второй российский танкер остановился в Средиземном море

Bloomberg: российский танкер «Арктик Пионер» остановился в Средиземном море
bbbreaking/Telegram

Российский танкер «Арктик Пионер» со сжиженным природным газом остановился в Средиземном море после атаки на другое российское судно — «Арктик Метагаз». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судно, шедшее под флагом России, с 3 марта простаивает вблизи египетского Порт-Саида. Танкер доставил груз в Китай и направлялся обратно. Последний раз сведения о позиции корабля были получены 39 часов назад, 3 марта, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. По последним данным, они направляются в Мурманск.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма. В Минтрансе РФ подчеркнули, что подобные действия не должны оставаться без реакции международного сообщества.

Ранее в России назвали достойный ответ на атаку газовоза со стороны ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!