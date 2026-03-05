«Так много не нужно»: российские айтишники остаются без работы

В сфере IT на российском рынке сегодня очень много резюме, поток соискателей превышает предложения работодателей, а до собеседования доходят единицы. Это связано с многочисленными онлайн-школами и программами, которые выпускают огромное количество начинающих айтишников, обещая им трудоустройство и большие гонорары, объяснил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Различные онлайн-курсы привели к тому, что на рынке появилось много начинающих программистов – в таком количестве компании в них не нуждаются, подчеркнул эксперт.

«Это касается не только программистов, но и всех IT-специальностей. Поток резюме очень большой, а берут, даже просто зовут на собеседования – буквально единиц из сотни», — добавил Геллер.

Еще один фактор, сыгравший против начинающих айтишников – это развитие искусственного интеллекта, который позволил компаниям оптимизировать штаты. Как правило, онлайн-школы выпускают специалистов низкого уровня, которых ИИ может заменить, забрав на себя простые задачи. Сегодня найти работу в сфере IT могут только пробивные, заинтересованные специалисты, заключил эксперт.

Исследование до этого показало, что более четверти (26%) российских ИТ-специалистов опасаются возможных увольнений, а 34% находятся в активном поиске нового места. Оценивая ситуацию на рынке, 29% назвали конкуренцию критической, указывая на сотни откликов на одну вакансию.

В Microsoft ранее заявили, что ИИ угрожает начинающим айтишникам.