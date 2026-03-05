Размер шрифта
Московская пенсионерка купила 14 слитков золота и отдала их мошенникам

В Москве мошенники заставили пенсионерку купить 14 слитков золота и отдать им
Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве 80-летняя пенсионерка под влиянием мошенников купила 14 слитков золота и отдала их курьеру. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка лжесотрудников госорганизации — они убедили женщину, что ее банковские накопления якобы в опасности. В тот же день под влиянием аферистов она обналичила деньги, купила в банке золотые слитки и передала их сообщнику преступников, выполнявшему функцию курьера.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в причастности к преступлению задержали 23-летнего жителя Ставропольского края. По версии следствия, именно он забрал золото и передал соучастникам за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Волгограде пенсионер отдал курьерам мошенников 22 слитка золота.

 
