Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

Владимир Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с 65-летием
Фото предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем народную артистку России Елену Яковлеву. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, Яковлева принадлежит к числу талантливых и востребованных актрис, она подкупает своим обаянием, искренностью и увлеченностью делом.

«Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать почитателей театра и кино яркими, запоминающимися работами», — подчеркнул Путин.

Президент также пожелал артистке здоровья и вдохновения.

Актрису поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ. Премьер подчеркнул искренность и глубину образов Яковлевой на киноэкране и театральной сцене.

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР). За годы карьеры она снялась в 80 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли фильм «Интердевочка» и сериал «Каменская». С 1984 года Яковлева служит в театре «Современник». Лишь с 1986-го по 1988 год она играла в театре имени Ермоловой.

Ранее Елена Яковлева объяснила слухи о ненависти Нагиева.

 
