Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, никто из людей не пострадал.

«В результате детонации в здании повреждены остекление, фасад и крыша», — отметил глава региона.

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники всех оперативных служб. Иная информация о произошедшем в данный момент уточняется.

3 марта Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток выпустили около 200 дронов и два боеприпаса по территории Белгородской области. В том числе атаке подверглось село Головчино, где один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

28 февраля в селе Рождественка в Грайворонском округе Белгородской области в результате прилета боеприпаса на территорию частного жилого дома пострадали два человека — мужчина и женщина. Их доставили в медицинское учреждение с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела.

Ранее десятки тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ.