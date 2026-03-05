Российские военные сбили более 400 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО России сбили три снаряда HIMARS и 410 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, восемь управляемых авиационных бомб и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики на территории Украины. Как отметили в ведомстве, удары по объектам энергетики и транспорта, которые использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины, были нанесены с помощью авиации, беспилотных летательных аппаратов, с применением ракетных войск и артиллерии.

До этого в ведомстве сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России.

