Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские военные сбили более 400 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО России сбили три снаряда HIMARS и 410 дронов ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, восемь управляемых авиационных бомб и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики на территории Украины. Как отметили в ведомстве, удары по объектам энергетики и транспорта, которые использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины, были нанесены с помощью авиации, беспилотных летательных аппаратов, с применением ракетных войск и артиллерии.

До этого в ведомстве сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее в России предложили уравнять добровольцев с военными в выплатах за ранения.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!