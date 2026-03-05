Более 60 взрывов и трое пострадавших. Саратовская область подверглась массированной атаке ВСУ

В Саратове и Энгельсе произошла «одна из самых массированных атак за все время» — местные жители услышали более 60 взрывов за несколько часов, сообщил Telegram-канал SHOT. Повреждения получили жилые дома и социальные учреждения. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, пострадали три человека. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Саратовскую область, где уничтожили 33 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Всего в период с 23:00 среды до 07:00 четверга дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотников. Помимо Саратовской области, воздушные цели сбивали и в других регионах.

По данным ведомства, 17 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, 10 — над территорией Крыма, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью, еще один беспилотник — над территорией Астраханской области.

Поздно вечером Росавиация сообщила о временном закрытии саратовского аэропорта.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в ведомстве.

Около четырех утра ограничения в работе воздушной гавани отменили.

Массированная атака

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин вечером сообщил, что от Минобороны поступила информация об угрозе атаки беспилотников. По его словам, в районах возможной опасности работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность. Ночью глава региона уточнил, что угроза БПЛА сохраняется, а все службы продолжают работать в усиленном режиме.

По данным Telegram-канала SHOT, минувшей ночью Саратов и Энгельс подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов — за два часа их насчитали более 60 .

Очевидцы заявили, что один из беспилотников-камикадзе врезался в здание учебного заведения на юге Саратова, после чего там вспыхнул пожар. Также, по данным мониторинговых каналов, повреждения мог получить многоквартирный жилой дом.

Атака началась около 23:00 и продолжалась несколько часов. Жители рассказывали о ярких вспышках в небе после взрывов и работе систем противовоздушной обороны.

По словам очевидцев, часть беспилотников летела на низкой высоте, некоторые воздушные цели двигались со стороны Волги. Отдельные дроны уничтожили еще на подлете к городам. Над одним из районов, по словам местных жителей, был заметен дым.

Как сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов», по телевидению транслировали правила безопасности при атаках с использованием БПЛА . Также в Саратове и Энгельсе звучали сирены оповещения. Жителей просили соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.

Как рассказали читатели «СарИнформа», звуки взрывов были слышны в близлежащих поселках и центре города.

Кроме того, жители Саратова и Энгельса сообщали о перебоях с электричеством. В Саратове проблемы с подачей света фиксировали в центральной части города, в Заводском районе и в микрорайоне Солнечный.

Последствия атак

Позднее губернатор сообщил о последствиях атаки.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Утром губернатор добавил, что в результате ночной атаки в нескольких социальных учреждениях и жилых домах выбиты окна. Специалисты обследуют каждый объект и рассчитывают объем работ для восстановления. По его словам, ремонт начнется в ближайшее время, а пострадавшим оказывают медицинскую помощь.