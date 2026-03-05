ВС России нанесли поражение объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, были нанесены с помощью авиации, беспилотников, с применением ракетных войск и артиллерии.

Также было нанесено поражение «местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах», добавили в Минобороны.

До этого в ведомстве сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России. Отмечается, что атаки отражались в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта. В это время силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над несколькими регионами и акваториями. Больше всего дронов сбили над Саратовской областью.

