В Госдуме рассказали, использует ли российская армия нейросети на СВО

Армия России применяет технологии искусственного интеллекта в военной операции на Украине, рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Особенно это актуально для беспилотников, уточнил он.

«Конечно, искусственный интеллект используется российской армией, как минимум для того, чтобы быстро и качественно оценивать фронтовую обстановку. Наиболее активно ИИ внедряют в беспилотные системы, так дрон «Бабай», к примеру, оснащен системой «Стрела», которая и наводит и взрывает его самостоятельно, оценивая цели. По данным Минобороны, до 80% огневых задач российской армии выполняется сейчас с помощью беспилотных систем, а число БПЛА с элементами ИИ будет кратно увеличено в ближайшее время. Подчеркивается, что гонка военных технологий в этой сфере является критически важной для успеха, при этом окончательное решение у нас всегда остается за человеком», — отметил он.

Журавлев добавил, что российские военные также используют «умные» прицелы для автоматов.

«Есть и так называемое умное оружие — прицелы с тепловизионным мониторингом и ИИ, которые автоматически захватывают мишень, рассчитывают дистанцию и производят выстрел в оптимальный момент», — заключил он.

До этого издание Bloomberg сообщило, что американские военные использовали искусственный интеллект для проведения операции против Ирана. Сообщается, что военные применяют цифровую платформу Maven Smart System для управления полетами — американские аналитики оперативно исследуют поступающие разведданные. Bloomberg утверждает, что работа с ИИ позволила американским военным уничтожить 2 тысячи целей в Иране за неделю — в два раза больше, чем в 2003 году во время войны в Ираке.

Ранее американский Пентагон решил использовать ИИ для поиска слабых мест у Китая.