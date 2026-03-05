Россиянка рассказала, как на Олимпиаде ее попросили вернуть подаренный смартфон

Конькобежка Коржова заявила, что на ОИ ее попросили вернуть подаренный смартфон

Российская конькобежка Ксения Коржова, принимавшая участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, в интервью ТАСС заявила о неприятной ситуации с подаренным смартфоном от компании-спонсора.

По ее словам, волонтеры предложили ей забрать девайс как участнику Игр, не зная, что нейтральным атлетам он не положены.

«Они говорят: «Все нормально». В итоге я получаю этот телефон, его оформили. Через 20 минут звонят и говорят: «Здравствуйте. Мы получили информацию, что Ксения получила телефон. Верните, пожалуйста». Сами сотрудники не против были, они даже не знали о запрете», — заявила спортсменка.

17 февраля ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны компании Samsung, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.

Южнокорейский бренд — один из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

