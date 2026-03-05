Размер шрифта
Каллас раскрыла, как Украина пострадала из-за конфликта на Ближнем Востоке

Каллас: кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь ЕС Украине
Эскалация на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь Евросоюза Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом совещания глав МИД стран ЕС и стран Персидского залива, пишет РИА Новости.

«Оборонный потенциал, который необходим Украине, сейчас распространяется и на Ближний Восток», — сказала Каллас.

По ее словам, из-за сложившейся на Ближнем Востоке ситуации нарушилась цепочка поставок оружия, которое Украина может использовать, например, для противовоздушной обороны (ПВО).

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что конфликт между США и Ираном может оставить Украину без систем противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, Украина не получает ракеты для комплексов Patriot уже более двух месяцев. Это объясняется тем, что Пентагон готовил снаряды для конфликта с Ираном, уточнил аналитик. Он подчеркнул, что мечты украинского президента Владимира Зеленского, что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, останутся несбыточными.

Зеленский ранее также допустил, что затяжной и интенсивный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на количество средств для ПВО, которые получает Киев.

Ранее президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране.

 
