Каллас раскрыла, как Украина пострадала из-за конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь Евросоюза Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом совещания глав МИД стран ЕС и стран Персидского залива, пишет РИА Новости.

«Оборонный потенциал, который необходим Украине, сейчас распространяется и на Ближний Восток», — сказала Каллас.

По ее словам, из-за сложившейся на Ближнем Востоке ситуации нарушилась цепочка поставок оружия, которое Украина может использовать, например, для противовоздушной обороны (ПВО).

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что конфликт между США и Ираном может оставить Украину без систем противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, Украина не получает ракеты для комплексов Patriot уже более двух месяцев. Это объясняется тем, что Пентагон готовил снаряды для конфликта с Ираном, уточнил аналитик. Он подчеркнул, что мечты украинского президента Владимира Зеленского, что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, останутся несбыточными.

Зеленский ранее также допустил, что затяжной и интенсивный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на количество средств для ПВО, которые получает Киев.

Ранее президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране.