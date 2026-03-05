Лавров: многие антироссийские санкции были введены при Трампе

США продолжают помогать Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Его слова передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон продолжает предоставлять Киеву разведданные, а европейцам — оружие, чтобы потом они поставляли его Украине.

«Все больше и больше санкций, серьезных санкций, направленных на вытеснение России с энергетических мировых рынков, принимаются уже администрацией Трампа», — отметил российский министр.

До этого Лавров говорил, что дух Анкориджа испаряется.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к его стране с уважением и он сам также уважает РФ.

До этого он говорил, что хотел бы отмены санкций против РФ после заключения договоренности по Украине.

Ранее Мерц призвал усилить давление на Россию после встречи с Трампом.