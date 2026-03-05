Размер шрифта
Туристам назвали альтернативные страны для отдыха на фоне ситуации на Ближнем Востоке

РСТ: лучшими вариантами для перебронирования стали страны Азии и Африки
Chadchai Krisadapong/Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития рекомендовало российским путешественникам отказаться от поездок в ряд стран из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако отменять отпуск туристам, планировавшим поездку в Турцию, ОАЭ или Египет, вовсе не обязательно. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали альтернативные направления для отдыха россиян. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам экспертов, сейчас лучшими вариантами для путешествий будут страны Азии, Африки, а также острова Индийского океана, в числе которых Мальдивы и Занзибар.

В РТС добавили, что также востребованным направлением по-прежнему остается Таиланд. Кроме того, российским туристам рекомендовали обратить внимание на морские круизы по Средиземноморью, Европе и Азии.

Спросом продолжат пользоваться и египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, которые географически удалены от зон с напряженной обстановкой.

«Есть много направлений, в том числе безвизовых, где нас ждут. Большое количество китайских перевозчиков летает из России. Китай стал альтернативным вариантом Египту и Турции», — напомнили в РТС.

До этого аналитики сервиса Onlinetours рассказали «Газете.Ru», что после новостей о ситуации в странах Ближнего Востока российские путешественники начали отказываться от туров в ОАЭ. По информации специалистов, аннуляция поездок в марте-апреле выросла на 15%.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике был атакован ряд городов, в числе которых столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.

 
