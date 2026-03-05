Сенат не стал ограничивать военные полномочия Трампа. США могут ввести войска в Иран

Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом свидетельствуют результаты процедурного голосования, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Инициативу подготовила группа сенаторов-демократов. Она предполагала введение ограничений на участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана без прямого одобрения конгресса. Однако документ не получил необходимой поддержки: против него выступили 53 сенатора, тогда как за проголосовали лишь 47 законодателей.
Согласно тексту резолюции, президент не мог бы продолжать военную операцию против Ирана без санкции парламента. В случае отсутствия такого одобрения глава государства должен был бы в течение 30 дней прекратить участие американских войск в конфликте.
При этом в документе отмечалось право президента на срочное применение силы без согласования с конгрессом — например, если речь идет о немедленной угрозе или прямом нападении на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.
После недавних ударов Израиля и США по Ирану действия администрации Трампа вызвали жесткую критику со стороны ряда демократов в конгрессе. Они заявили о риске дальнейшей эскалации и указали на необходимость соблюдения конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома объяснить цели операции и обеспечить большую прозрачность действий перед парламентом и американским обществом.
Республиканец проголосовал против
Несмотря на итоговое голосование, достигнуть полного единства среди законодателей не удалось. Как выяснило РИА Новости, изучив результаты голосования и базу данных конгресса США, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана.
Пол не только проголосовал за документ, но и выступил одним из его инициаторов, поддержав инициативу еще до того, как она была вынесена на процедурное голосование.
Разногласия проявились и среди демократов. Сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман не поддержал позицию своей партии и присоединился к республиканцам, проголосовав против резолюции.
Наземной операции быть?
В Белом доме не исключают дальнейшего расширения военной операции против Ирана. Пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт во время брифинга допустила, что в перспективе может рассматриваться и вариант наземной операции.
«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего [Дональда Трампа], и он мудро поступает, не делая того же сам», — сказала Левитт, отвечая на вопрос о возможном использовании сухопутных войск.
3 марта Трамп заявил, что военная кампания против Ирана будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Он также не исключил отправку наземных сил и обозначил цели операции — уничтожение ракетной инфраструктуры и предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.
На фоне этих заявлений в экспертной среде обсуждают и позицию американских политиков внутри администрации. Американист Малек Дудаков в комментарии для «Вестей» отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее выступавший против участия Вашингтона в ближневосточных конфликтах, теперь вынужден поддерживать курс администрации Трампа.
По словам эксперта, Вэнсу приходится оправдывать шаги нынешнего президента, хотя ранее он критиковал подобную внешнюю политику предыдущих американских лидеров.
Антивоенный протест в Капитолии
На фоне обсуждения возможной эскалации вокруг Ирана кандидата в сенаторы от штата Северная Каролина от Партии зеленых Брайана Макгинниса вывели из зала заседаний после антивоенного протеста.
По данным Washington Examiner, ветеран морской пехоты США Макгиннис пришел на слушания подкомитета сената по боеготовности объединенных сил в военной форме. Во время выступления американских генералов он начал выкрикивать: No one wants to fight for Israel («Никто не хочет воевать за Израиль»), после чего сотрудники полиции Капитолия силой вывели его из помещения.
По данным издания, сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи поднялся со своего места и помог сотрудникам полиции вывести протестующего. Во время потасовки Макгиннис сломал руку. Сам пострадавший и представитель Партии зеленых Марк Элборно заявили, что травма произошла из-за действий сенатора.
Комментируя произошедшее в соцсети X, Шихи заявил, что полиция Капитолия пыталась вывести «неуравновешенного протестующего», который сопротивлялся. По его словам, он решил помочь сотрудникам правоохранительных органов и попытался разрядить ситуацию.
Ранее в опубликованном в соцсетях видео МакГиннис объяснял, что приехал в Вашингтон, чтобы выступить против возможной войны и спросить у сенаторов, почему американских военнослужащих могут отправить в зону боевых действий. В ролике он также призвал сторонников требовать ответственности от властей и выступил с лозунгами в поддержку Палестины.