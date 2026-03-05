Сенат не стал ограничивать военные полномочия Трампа. США могут ввести войска в Иран

Сенат США отклонил инициативу демократов об обязательном одобрении конгресса для ведения боевых действий. Американский президент Дональд Трамп сохранил возможность самостоятельно принимать решения о дальнейшей военной кампании в Иране. Белый дом не исключил, что США в перспективе могут ввести войска в Иран.

Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом свидетельствуют результаты процедурного голосования, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Инициативу подготовила группа сенаторов-демократов. Она предполагала введение ограничений на участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана без прямого одобрения конгресса. Однако документ не получил необходимой поддержки: против него выступили 53 сенатора, тогда как за проголосовали лишь 47 законодателей .

Согласно тексту резолюции, президент не мог бы продолжать военную операцию против Ирана без санкции парламента. В случае отсутствия такого одобрения глава государства должен был бы в течение 30 дней прекратить участие американских войск в конфликте .

При этом в документе отмечалось право президента на срочное применение силы без согласования с конгрессом — например, если речь идет о немедленной угрозе или прямом нападении на Соединенные Штаты, их территории, граждан или вооруженные силы.

После недавних ударов Израиля и США по Ирану действия администрации Трампа вызвали жесткую критику со стороны ряда демократов в конгрессе. Они заявили о риске дальнейшей эскалации и указали на необходимость соблюдения конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома объяснить цели операции и обеспечить большую прозрачность действий перед парламентом и американским обществом .

Республиканец проголосовал против

Несмотря на итоговое голосование, достигнуть полного единства среди законодателей не удалось. Как выяснило РИА Новости, изучив результаты голосования и базу данных конгресса США, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана.

Пол не только проголосовал за документ, но и выступил одним из его инициаторов, поддержав инициативу еще до того, как она была вынесена на процедурное голосование.

Разногласия проявились и среди демократов. Сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман не поддержал позицию своей партии и присоединился к республиканцам, проголосовав против резолюции.

Наземной операции быть?

В Белом доме не исключают дальнейшего расширения военной операции против Ирана . Пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт во время брифинга допустила, что в перспективе может рассматриваться и вариант наземной операции.

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего [Дональда Трампа], и он мудро поступает, не делая того же сам», — сказала Левитт, отвечая на вопрос о возможном использовании сухопутных войск.

3 марта Трамп заявил, что военная кампания против Ирана будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Он также не исключил отправку наземных сил и обозначил цели операции — уничтожение ракетной инфраструктуры и предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.

На фоне этих заявлений в экспертной среде обсуждают и позицию американских политиков внутри администрации. Американист Малек Дудаков в комментарии для «Вестей» отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее выступавший против участия Вашингтона в ближневосточных конфликтах, теперь вынужден поддерживать курс администрации Трампа.

По словам эксперта, Вэнсу приходится оправдывать шаги нынешнего президента, хотя ранее он критиковал подобную внешнюю политику предыдущих американских лидеров.

Антивоенный протест в Капитолии

На фоне обсуждения возможной эскалации вокруг Ирана кандидата в сенаторы от штата Северная Каролина от Партии зеленых Брайана Макгинниса вывели из зала заседаний после антивоенного протеста .

По данным Washington Examiner, ветеран морской пехоты США Макгиннис пришел на слушания подкомитета сената по боеготовности объединенных сил в военной форме. Во время выступления американских генералов он начал выкрикивать: No one wants to fight for Israel («Никто не хочет воевать за Израиль»), после чего сотрудники полиции Капитолия силой вывели его из помещения .

По данным издания, сенатор-республиканец от штата Монтана Тим Шихи поднялся со своего места и помог сотрудникам полиции вывести протестующего. Во время потасовки Макгиннис сломал руку. Сам пострадавший и представитель Партии зеленых Марк Элборно заявили, что травма произошла из-за действий сенатора.

Комментируя произошедшее в соцсети X, Шихи заявил, что полиция Капитолия пыталась вывести «неуравновешенного протестующего», который сопротивлялся. По его словам, он решил помочь сотрудникам правоохранительных органов и попытался разрядить ситуацию.