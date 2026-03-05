Антироссийские санкции идут на пользу только США, Франции необходимо отменить рестрикции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ответ на слова президента Владимира Путина о том, что Москва может сама уйти с европейского рынка энергоносителей.

По его словам, в разгар энергетического кризиса из-за войны в Иране, президент России предлагает немедленно прекратить поставки газа в Европу.

«Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США!», — написал Филиппо.

Накануне Владимир Путин в разговоре с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что Россия решила не дожидаться полного введения запрета на поставки газа в ЕС и перенаправить топливо на более перспективные и финансово выгодные направления. Глава государства отметил, что поручит правительству РФ совместно с компаниями изучить вопрос о переориентации газовой отрасли. При этом президент не уточнил, какие именно регионы рассматриваются в качестве приоритетных.

Путин добавил, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов для всех партнеров. По его словам, РФ будет продолжать работать в этом режиме с теми контрагентами, которые также демонстрируют надежность. В пример российский лидер привел страны Восточной Европы — Словакию и Венгрию.

Ранее Песков пояснил слова Путина об уходе России с европейского газового рынка.