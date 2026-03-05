Размер шрифта
Врач перечислил признаки конъюнктивита, приводящего к слепоте

Врач Ионов предупредил об опасности потери зрения при кератоконъюнктивите
aastock/Shutterstock/FOTODOM

Неприятные ощущения в глазах могут быть признаками конъюнктивита, некоторые формы которого могут привести к развитию инфекции и даже потере зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«Конъюнктивит характеризуется отеком век, покраснением белков глаз, жжением в глазах, ощущением присутствия в них инородного тела. Чаще всего причина — аденовирусная инфекция, глаза в этом случае поражаются вместе с шейными лимфатическими узлами и желудочно-кишечным трактом (диарея). Сопровождаются выделениями из носа, фарингитом. При вирусном конъюнктивите выделения более прозрачные, водянистые — это или пленчатый конъюнктивит, вызывающий слипание век, или кератоконъюнктивит, когда в процесс вовлекается не только конъюнктива глаз, но и роговица. В последнем случае в результате поражения эпителия роговицы на ней образуются белые пятна. Кератоконъюнктивит крайне опасен возможностью перехода инфекции в более глубокие отделы глазного яблока, последующим развитием слезотечения, глаукомы и других заболеваний, потерей зрения», — сказал он.

Ионов подчеркнул, что симптомы конъюнктивита схожи с признаками аллергии, поэтому для правильной постановки диагноза следует обратиться к врачу.

«К вирусной глазной инфекции из-за снижения иммунитета может быстро присоединиться бактериальная. Бактериальный конъюнктивит, который может начаться как на фоне вирусного, так и самостоятельно, обычно сопровождается сильными гнойными выделениями, которые скапливаются на веках. Гонорейный конъюнктивит развивается быстро, сопровождается повышением температуры, способен привести к язвам и даже слепоте. Иногда режущие, колющие боли в глазах связаны с аллергией (поллинозом) из-за цветения растений — тогда они сопровождаются еще и слизистыми выделениями из глаз и носа. Для эффективного лечения нужно правильно поставить диагноз, что можно сделать только в поликлинике», — добавил он.

