«Отыгрались за потери»: атаку США на иранский фрегат назвали необоснованной

Военэксперт Дандыкин: США никак не обосновали атаку на иранский фрегат IRIS Dena

С военной точки зрения атака США на иранский фрегат IRIS Dena никак не была обоснована. Выглядит она больше как попытка Пентагона продемонстрировать свою силу и отыграться за потери в конфликте на Ближнем Востоке, что подтверждает нарушение планов Вашингтона, заявил газете «Взгляд» военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере, — считает он. — Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки».

Дандыкин напомнил, что с военной точки зрения глава Пентагона Пит Хегсет атаку никак не обосновал, отметив лишь, что экипаж корабля был уверен в своей безопасности в силу нахождения в международных водах. Наряду с недавней трагедией с ударом по иранской школе это подтверждает непредсказуемость действий американских военных, подчеркнул эксперт.

Называя произошедшее первым случаем в истории со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль, Пентагон стремится придать инциденту историческую значимость, считает Дандыкин.

«Как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен», — заключил он.

Напомним, фрегат Военно-морских сил Ирана был атакован подводной лодкой США и затонул недалеко от берегов Шри-Ланки. В Пентагоне показали кадры с места событий – на них видно, что после удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. По предварительным данным, большинство находившихся на борту моряков погибли, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон заявил, что к операции против Ирана могут присоединиться другие страны.

 
