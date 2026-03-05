Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Яна Чурикова упала со сцены на бетонный пол

Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на съемках шоу «Голос»
Adaskina Buro/Саша Мурашкин

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в Telegram-канале, что упала со сцены во время съемки шоу «Голос».

«Сегодня нокауты «Голоса» отправили меня в нокаут – упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным. Поеду к травматологу завтра, пожалуй», — поделилась знаменитость.

Чурикова рассказала, что ей оказали первую медицинскую помощь на съемочной площадке. По словам телеведущей, музыкант Антон Лаврентьев также показал ей мануальные техники. Она поблагодарила коллег за помощь и попросила беречь себя.

23 декабря певица Анна Asti (Анна Дзюба — настоящее имя) сорвала первый съемочный день 14 сезона «Голоса». Срыв съемок по болезни члена жюри стал первым в истории проекта.
Как оказалось, Дзюба заболела гонконгским гриппом. Она жаловалась на общую слабость организма, температуру около 39°, насморк и больное горло.

Премьера 14 сезона шоу «Голос» состоялась 23 января. Ведущей проекта снова выступила Яна Чурикова. В кресле наставников оказались Владимир Пресняков, Пелагея, Анна Asti и Ильдар Абдразаков.

Ранее экс-солист группы «Динамит» не прошел в шоу «Голос» и удивил Анну Asti.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!