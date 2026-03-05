Яна Чурикова упала со сцены на бетонный пол

Телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на съемках шоу «Голос»

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в Telegram-канале, что упала со сцены во время съемки шоу «Голос».

«Сегодня нокауты «Голоса» отправили меня в нокаут – упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным. Поеду к травматологу завтра, пожалуй», — поделилась знаменитость.

Чурикова рассказала, что ей оказали первую медицинскую помощь на съемочной площадке. По словам телеведущей, музыкант Антон Лаврентьев также показал ей мануальные техники. Она поблагодарила коллег за помощь и попросила беречь себя.

23 декабря певица Анна Asti (Анна Дзюба — настоящее имя) сорвала первый съемочный день 14 сезона «Голоса». Срыв съемок по болезни члена жюри стал первым в истории проекта.

Как оказалось, Дзюба заболела гонконгским гриппом. Она жаловалась на общую слабость организма, температуру около 39°, насморк и больное горло.

Премьера 14 сезона шоу «Голос» состоялась 23 января. Ведущей проекта снова выступила Яна Чурикова. В кресле наставников оказались Владимир Пресняков, Пелагея, Анна Asti и Ильдар Абдразаков.

