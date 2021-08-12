Талибы* объявили о захвате одной из крупнейших афганских провинций Герат

Террористическое движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о захвате одной из крупнейших афганских провинций Герат. Об этом в Twitter сообщил представитель радикального движения Кари Юсуф Ахмади.

Талибам удалось взять под свой контроль ряд стратегических объектов, включая штаб полиции. В сообщении представителя «Талибана» также сообщается, что правительственные силы «сложили свое оружие».

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.